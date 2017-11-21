بالصور.. ” التميمي ” يزور رجل أمن مصاب في مستشفى الأفلاج العام

حمود العنزي(صدى):

قام محافظ الأفلاج زيد آل حسين التميمي اليوم الثلاثاء يرافقه مدير الشرطة العميد فهد بن خالد العتيبي بزيارة لرجل الأمن المصاب بطلق ناري نتيجة تتبعه أحد المشتبه فيهم ومرافقه، وكان في استقبالهم مدير مستشفى الأفلاج العام إبراهيم الشريدة، حيث اطمأنا خلال زيارتهما لرجل الأمن المنوم بمستشفى الأفلاج على حالته الصحية وتابع الخدمات الصحية المقدمة له .

وثمن محافظ الأفلاج خلال زيارته لرجل الأمن المصاب ما يبذله رجال الأمن من جهود كبيرة في حفظ الأمن وردع المخالفين والتضحية في خدمة الدين سائلاً الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل .

وأكد محافظ الأفلاج أن الحادثة محل التحقيق والمتابعة وخيوط القضية مكشوفة وسيتم القبض على المتهم .

وكان رجل أمن بالدوريات الأمنية في محافظة الأفلاج قد تعرض لطلق ناري أثناء تتبعه أحد المشتبه بهم تسبب في إصابته في قدمه، وأثناء إسعافه من قبل أحد زملائه تعرضت دوريتهم بعد توجههم للمستشفى لانقلاب تسبب في إصاب رجل الأمن لإصابة أخرى في اليد، بينما أصيب مرافقه بكسري في الأرجل.