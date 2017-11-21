محمد الأمين الخطري مديراً لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان

سعيد العجل(صدى):

باشر فضيلة الدكتور محمد الأمين بن خطري أحمد الطالب، عمله مديرا عاما لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان خلفا لفضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي الذي عين مديراً عاماً للإدارة العامة لمراكز الدعوة وتوجيه الدعاة في ديوان الوزارة بالرياض.

وقد كان في استقبال الدكتور الخطري ــ لدى وصوله مقر الفرع ـــ فضيلة الشيخ أحمد الحازمي، والأستاذ مشاري الحكمي مدير الشؤون الإدارية والمالية بالفرع، وعدد من مديري الإدارات والأقسام، وبعد ذلك قام فضيلة الدكتور الخطري، والشيخ الحازمي بجولة على إدارات الفرع وأقسامه حيث التقى بموظفي الفرع الذين هنأوه على ثقة معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري بتكليفه مديرا عاما للفرع.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد الخطري قد تقلد عددا من المناصب في الوزارة كان آخرها مديراً عاما لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، كما شغل قبل ذلك منصب مدير شؤون المساجد. ثم وكيل فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة ، إضافة إلى عضويته في عدد من الجمعيات الخيرية، والمجالس العلمية بالمدينة المنورة منها: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ومؤسسة والدة الأمير ثامر بن عبدالعزيز الخيرية لتعليم الكتاب والسنة، والمجلس العلمي لمكتبة الملك عبدالعزيز، ومجلس إدارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.