فيديو| مدني جدة يعتذر عما ورد في أحد المقاطع التي أظهرت عدم سرعة التفاعل مع محتجز

نايف السالم(صدى):

قدم مدني جدة اعتذاره عن أحد المقاطع التي أظهرت عدم سرعة التفاعل من اثنين من منسوبيها في التعامل مع إحدى حالات الاحتجاز وتؤكد أنها تصرفات فردية غير مقبولة ولا تمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني من تضحيات وأعمال إنسانية كبيرة في إنقاذ المحتجزين وسيتم محاسبتهم بموجب النظام.

كان مقيم فلبيني بجدة قام بإنقاذ أحد العالقين بالسيارة وسط السيول المستمرة، بعدما فشل طوق النجاة الذي أرسله رجال الدفاع المدني لإغاثته.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصيب الجميع بدهشة وإعجاب بشجاعة وتعاون المقيم وموقفه الرجولي، حيث يبرز الفيديو ردة العفل السريعة والذكية من الفلبيني بعدما علق طوق النجاة بعيدًا عن متناول سائق السيارة.

وطالب رواد موقع تويتر بتكريم الفلبيني على موقفه وإصراره على المساعدة ، حيث أنه لم يكتفي فقط بإيصال الطوق له بل ان سبح في المياه حاملًا السائق ليعود به إلى البر.

