معلمة ترسل لطلابها صور فاضحة وتجبرهم على ممارسة الرذيلة معها

بوغوتا(صدى):

أجبرت معلمة كولومبية تُدعى ” بوكاساتا ” طلابها على ممارسة الجنس معها مقابل منحهم علامات مرتفعة، وهددت من يرفض بالرسوب.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما فضحها أحد طلابها ، وأطلع أهله على ما تقوم به المعلمة عقب ضبهم صور فاضحة لها على هاتفه، فابلغوا عنها الشرطة.

وأوضح الطالب لوالديه أنها ترسل لهم صورها الفاضحة عبر تطبيق ” واتساب ” ، وذلك بعد تعرّضها لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنها تعرض عليه وعلى زملائه الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاماً المساعدة في دروسهم ثم ترسل لهم الصور وتعرض عليهم ممارسة الجنس مقابل العلامات المرتفعة.