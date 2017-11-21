فيديو| الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية المبتعث السعودي بأمريكا وعلاقته بهجوم منهاتن

نايف السالم(صدى):

تفجرت تفاصيل جديدة في قضية المبتعث السعودي (ن. ح. ا. 19 عامًا)، الذي وثق مقطع فيديو مهاجمته للمارة في أمريكا, حيث كشف موقع Knoxnews الأمريكي أن الحادث وقع في 1 نوفمبر غداة الاحتفال بعيد الهلوين، بالقرب من ساحة Thompson Boling ، بمقاطعة نوكس، بولاية تينيسي الأمريكية .

وبحسب الموقع فأن المبتعث يواجه تهمًا جنائية من بينها التعدي على عمدة المدينة، والتهجم على الشرطة وسائق سيارة، ومقاومة السلطات، والسلوك غير المنضبط، لافتًا إلى أن الحادث، وقع في نفس يوم الذي شهد هجوم منهاتن الإرهابي في نيويورك والذي نفذه مهاجر مسلم من أوزباكستان وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين .

وأكد الموقع أن سجلات الشرطة أشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حقق في قضية المبتعث السعودي واستبعد أي دافع إرهابي.

