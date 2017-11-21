بالفيديو.. مي العيدان تهاجم أنغام: فاشلة في الزواج

أماني الغامدي(صدى):

أنتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، النجمة المصرية أنغام ووصفتها بـ ” التافهة ” أثناء استضافتها المذيعة الكويتية حصة اللوغاني ضمن برنامج ” كشف حساب ” .

وظهرت العيدان في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تطرح سؤالاً عن الفنانة المصرية أنغام ووصفتها بـ ” التافهة ” .

وردّت حصة اللوغاني بأنها لم تلتق أنغام شخصياً إلا أنها انتقدت ما قامت به خلال مشاركتها في مهرجانات ” هلا فبراير ” حيث انسحبت وغادرت المسرح بسبب عدم اكتمال الحضور ووصول الجمهور أثناء غنائها. كما وصفت تصرفها بـ” غير اللائق ” .

وأشارت اللوغاني إلى أنها لاحظت وجود النجمة المصرية في كواليس الحفل الذي أحيته إلى جانب الفنان ماجد المهندس في دار الأوبرا مركز الشيخ جابر الثقافي حيث بدا أنها تخاف من الناس ولا تحب التحدث إليهم.

وتعليقاً على ذلك قالت العيدان إن ” الفنانة المصرية لم تنجح في زواجها من 3 رجال ” .

