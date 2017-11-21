صورة الشعار الجديد لقمصان أندية دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

كشفت رابطة دوري المحترفين، عن مواصفات القميص الجديد لكل الأندية التي تلعب بالدوري السعودي للمحترفين، ووجهت بوضع شعار السيفين والنخلة على كتف القميص.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للقميص الذي تنوي رابطة دوري المحترفين وضع شعار السيفين والنخلة عليها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يظهر شعار السيفين والنخلة على قمصان الأندية، خلال الدور الثاني من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والذي يحمل لقبه عن الموسم المنصرم فريق الهلال.