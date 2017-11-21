التركي يحذر من التطرف والغلو وكل ما يؤثر على وحدة الصف

علي العنزي(صدى):

طالب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن المحسن التركي، الدعاة وخطباء وأئمة المساجد وطلبة العلم بالاهتمام والتركيز على خصوصيات المملكة كونها منطلق رسالة الإسلام، وفيها الحرمين الشريفين، وأنها قامت على الكتاب والسنة، وخدمة الإسلام والمسلمين، بالإضافة إلى التركيز على موضوعات الوسطية، والتحذير من الإرهاب والتطرف والغلو، ومن كل ما يؤثر على اجتماع الكلمة ووحدة الصف.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح، الذي جمعه بمنسوبي المساجد والجوامع من الأئمة والخطباء بالمنطقة، ونظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية أمس الإثنين.

