بالفيديو.. ردة فعل سريعة من فلبيني لإنقاذ مواطن من الغرق بجدة

نايف السالم(صدى):

بادر مقيم فلبيني بجدة بإنقاذ أحد العالقين بالسيارة وسط السيول المستمرة، بعدما فشل طوق النجاة الذي أرسله رجال الدفاع المدني لإغاثته.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصيب الجميع بدهشة وإعجاب بشجاعة وتعاون المقيم وموقفه الرجولي، حيث يبرز الفيديو ردة العفل السريعة والذكية من الفلبيني بعدما علق طوق النجاة بعيدًا عن متناول سائق السيارة.

وطالب رواد موقع تويتر بتكريم الفلبيني على موقفه وإصراره على المساعدة ، حيث أنه لم يكتفي فقط بإيصال الطوق له بل ان سبح في المياه حاملًا السائق ليعود به إلى البر.