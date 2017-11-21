طالب جامعي يعتدي جنسيا على زميلته فاقدة الوعي ويصورها فيديو

واشنطن(صدى):

أقدم طالب جامعي أمريكي يٌدعى نيكولاس كريستاسكو البالغ من العمر 20 عامًا ، على التعدي الجنسي على زميلته وهي فاقدة لوعيها .

وفي التفاصيل، فإن الطالب الذي يدرس في جامعة ميامي، اغتصب الطالبة وهي غائبة عن الوعي، وبعد أسبوع من هذا قامت بتقديم شكوى لدى شرطة ميامي ، واستُدعي الطالب إلى المحاكمة، بعدما اعترف أيضا بتصويره مقطع فيديو لفعلته الشنيعة.

وكشفت الشرطة أيضًا أنها وجدت في هاتف المعتدي صورًا لقاصر تبلغ من العمر 16 عامًا.