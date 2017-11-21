طالب جامعي يعتدي جنسيا على زميلته فاقدة الوعي ويصورها فيديو
أقدم طالب جامعي أمريكي يٌدعى نيكولاس كريستاسكو البالغ من العمر 20 عامًا ، على التعدي الجنسي على زميلته وهي فاقدة لوعيها .
وفي التفاصيل، فإن الطالب الذي يدرس في جامعة ميامي، اغتصب الطالبة وهي غائبة عن الوعي، وبعد أسبوع من هذا قامت بتقديم شكوى لدى شرطة ميامي ، واستُدعي الطالب إلى المحاكمة، بعدما اعترف أيضا بتصويره مقطع فيديو لفعلته الشنيعة.
وكشفت الشرطة أيضًا أنها وجدت في هاتف المعتدي صورًا لقاصر تبلغ من العمر 16 عامًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22874 ] نشر منذ 1 ساعة
راعي فزعات الأخ😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38390 ] نشر منذ 51 دقيقة
نكلوا فيه الفاسد ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22874 ] نشر منذ 33 دقيقة
يقولك ماراحت تشتكي الا بعد آسبوع🤔
شكله عطبها الملعون وتسبب لها بعاهه لمدة أسبوع🤗🤗🤗🤗
عمومآ إذا هو ذكي بيشوف له محامي شاطر
ويقول كنت أسوي لها قبلة الحياة
وزحلططططططططن😂😂😂