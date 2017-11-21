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طالب جامعي يعتدي جنسيا على زميلته فاقدة الوعي ويصورها فيديو

طالب جامعي يعتدي جنسيا على زميلته فاقدة الوعي ويصورها فيديو
واشنطن(صدى):

أقدم طالب جامعي أمريكي يٌدعى نيكولاس كريستاسكو البالغ من العمر 20 عامًا ، على التعدي الجنسي على زميلته وهي فاقدة لوعيها .

وفي التفاصيل، فإن الطالب الذي يدرس في جامعة ميامي، اغتصب الطالبة وهي غائبة عن الوعي، وبعد أسبوع من هذا قامت بتقديم شكوى لدى شرطة ميامي ، واستُدعي الطالب إلى المحاكمة، بعدما اعترف أيضا بتصويره مقطع فيديو لفعلته الشنيعة.

وكشفت الشرطة أيضًا أنها وجدت في هاتف المعتدي صورًا لقاصر تبلغ من العمر 16 عامًا.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38390 ] نشر منذ 51 دقيقة

نكلوا فيه الفاسد ,,

[ عدد التعليقات: 22874 ] نشر منذ 33 دقيقة

يقولك ماراحت تشتكي الا بعد آسبوع🤔
شكله عطبها الملعون وتسبب لها بعاهه لمدة أسبوع🤗🤗🤗🤗
عمومآ إذا هو ذكي بيشوف له محامي شاطر
ويقول كنت أسوي لها قبلة الحياة
وزحلططططططططن😂😂😂

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