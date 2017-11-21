بالصور.. نائب رئيس هيئة الأركان: ” أفد ٢٠١٨ ” يهدف لدعم التصنيع المحلي

سعيد العجل(صدى):

عُقد الإجتماع الثاني للجنة الخاصة للإستعداد والتجهيز لمعرض أفد ٢٠١٨ برئاسة معالي الفريق الركن فياض حامد الرويلي نائب رئيس هيئة الاركان العامة المشرف العام على معرض القوات المسلحة الرابع لدعم التصنيع المحلي أفد (٢٠١٨) بحضور خمسة عشر (١٥) جهة مشاركة بعرض قطع غيار في المعرض وشركاء التوطين بمعرض أفد (٢٠١٨) وهي شركة الزيت العربية السعودية ( ارامكو السعودية )، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة التعدين العربية السعودية ( معادن )، شركة الكهرباء السعودية.

وأكد معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض حامد الرويلي أن المعرض في نسخته الرابعة يهدف إلى توطين ودعم التصنيع المحلي وتطوير مساهمة الشركات المحلية في قطاع الصناعة لرفع مستوى الصناعة المحلية في الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة (2030) التي تسعى إلى تحفيز القطاع الصناعي للمساهمة في تصنيع المواد وقطع الغيار محلياً وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد عليها .

من جهة أخرى سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً الأربعاء بتاريخ ١٤٣٩/٣/٤هـ الموافق ٢٢/١١/٢٠١٧م في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك بحضور سعادة اللواء المهندس/ عطية بن صالح المالكي مدير عام الادارة العامة لدعم التصنيع المحلي رئيس لجنة التجهيز والاستعداد لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي افد (2018) والمتحدث الرسمي لمعرض افد، للحديث عن الإستعداد لإنعقاد المعرض أفد (٢٠١٨) كما تدعو اللجنة المنظمة جميع وسائل الإعلام الحضور والمشاركة في المؤتمر الصحفي.

