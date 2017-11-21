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إيقاف ” ساهر ” مؤقتا بعد أمطار جدة

إيقاف ” ساهر ” مؤقتا بعد أمطار جدة
طلال الغامدي(صدى):

باشر مدير مرور جدة بالإنابة العميد محمد العتيبي وجميع الضباط وضباط الصف والأفراد، عملهم ميداينا من خلال خطة تتضمن رصد ومتابعة الأماكن المنخفضة، في حين توقف العمل في الرصد الآلي ” ساهر ” .

وتمت مباشرة المواقع التي تتراكم فيها المياه أو لا تتوفر فيها شبكات تصريف كافية، والتنسيق مع الأمانة لشفط المياه، وإغلاق أي أنفاق تتراكم فيها المياه .


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