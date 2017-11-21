إيقاف ” ساهر ” مؤقتا بعد أمطار جدة
باشر مدير مرور جدة بالإنابة العميد محمد العتيبي وجميع الضباط وضباط الصف والأفراد، عملهم ميداينا من خلال خطة تتضمن رصد ومتابعة الأماكن المنخفضة، في حين توقف العمل في الرصد الآلي ” ساهر ” .
وتمت مباشرة المواقع التي تتراكم فيها المياه أو لا تتوفر فيها شبكات تصريف كافية، والتنسيق مع الأمانة لشفط المياه، وإغلاق أي أنفاق تتراكم فيها المياه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22874 ] نشر منذ 18 دقيقة
إيقاف ساهر🔭
لاتوقفونه ولا شي ميحتاج
من الي بيسرع ف المطر أصلآ🤗🤗