إيقاف ” ساهر ” مؤقتا بعد أمطار جدة

طلال الغامدي(صدى):

باشر مدير مرور جدة بالإنابة العميد محمد العتيبي وجميع الضباط وضباط الصف والأفراد، عملهم ميداينا من خلال خطة تتضمن رصد ومتابعة الأماكن المنخفضة، في حين توقف العمل في الرصد الآلي ” ساهر ” .

وتمت مباشرة المواقع التي تتراكم فيها المياه أو لا تتوفر فيها شبكات تصريف كافية، والتنسيق مع الأمانة لشفط المياه، وإغلاق أي أنفاق تتراكم فيها المياه .