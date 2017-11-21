تعليق ناري من مهاجم أوراوا على لاعبي الهلال

نواف السالم(صدى):

أشاد البرازيلي رافائيل سيلفا، مهاجم فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، بلاعبي فريق الهلال، مؤكدا أن الفريق جيد للغاية، ولديه لاعبون موهوبون يمتلكون القدرة على حسم المباراة، وخاصة أن أوراوا عانى كثيرا، لأن الهلال حافظ على الكرة بصورة جيدة وكانت نسبة سيطرته أعلى خلال المباراة.

وقال إنه متشوق للفوز بدوري أبطال آسيا، بعد التعادل 1-1 أمام الهلال في مباراة ذهاب الدور النهائي يوم السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأضاف مهاجم أوراوا، إنه جاهز لمباراة الأسبوع المقبل، رغم إصابته التي تعرض لها في مباراة الذهاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للحلول ضيفا على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت المقبل، في إياب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا، لتحديد بطل نسخة 2017.

وغلب التعادلُ الإيجابي 1-1، على أحداث مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، 2017 على ملعب الدرة في العاصمة السعودية الرياض.