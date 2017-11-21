” الغذاء والدواء ” تحذر من مشاية طبية بسبب خلل في العجلة الأمامية

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء , من استخدام مشاية طبية من طرازي BRO209، وBRO199 , منتجة من قبل شركة فريدوم هيلث كير الاسترالية خلال شهري يونيو وأكتوبر العام الماضي .

وأوضحت الهيئة سبب تحذيرها , خلل في العجلة الأمامية اليمنى مما يعرض المستخدم لمخاطر السقوط والإصابة , مضيفة بأن هذه المنتجات غير حاصلة على أذن تسويق من الهيئة ولا يوجد ممثل قانوني للشركة المنتجة في المملكة .

وتواصلت الهيئة مع مقدمي الرعاية الصحية لإبلاغهم بهذا الاستدعاء والتوصية بعدم استخدام مثل هذه المنتجات , مؤكدة عدم فسح هذه المنتجات من قبل الهيئة عبر منافذ الدخول وحصول المستخدمين عليها بطرق اخرى .

وأوصت الهيئة المستخدمين بعدة إجراءات منها :التوقف عن استخدام الاجهزة المتأثرة بهذا الاستدعاء , ومقارنة جهازهم ببيانات الطراز ورقم التشغيلة على ملصق البطاقة التعريفية للمنتج مع البيانات المرفقة بهذا التحذير .

ودعت الهيئة إلى ضرورة إبلاغها عن أي منتجات طبية مشابهة من خلال مركز الاتصال الموّحد للهيئة على الرقم 19999، أو الموقع الالكتروني للمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.