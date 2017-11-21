بالصور.. الدفاع المدني يباشر أكثر من 1989 بلاغًا جراء الأمطار والسيول في المملكة

حسين العلي(صدى):

استقبلت مراكز التحكم والتوجيه بمنطقة ( مكة المكرمة – المدينة المنورة – تبوك- الجوف) من يوم الإثنين الموافق هـ 2/3/1439 وحتى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3/3/1439 (1989) بلاغاً منها (1425) في مكة المكرمة و(542) في المدينة المنورة و (16) في تبوك و(6) في الجوف جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق .

وأوضح المركز الاعلامي إن الجزء الأكبر من البلاغات تلقاها مركز التحكم والتوجيه بمنطقة مكة المكرمة.

وبلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم (481) شخص على النحو التالي: (400) في مكة المكرمة و(54) في المدينة المنورةو(19) في تبوك و(8) في الجوف، مشيراً أن أغلب الإحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد المركبات التي تم إخراجها (41) وقامت بإخلاء وايواء (10) أسر.

وأهاب المركز الاعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنيآ السلامة للجميع.

