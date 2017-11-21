بالفيديو.. أجمل 5 أهداف في إياب نهائي أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

تنتظر جماهير المملكة مباراة إياب دوري أبطال آسيا بين الهلال ومضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت المقبل، لتحديد بطل نسخة 2017.

وتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في لقاء الذهاب على ملعب الدرة في العاصمة السعودية الرياض.

نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي، أبرز خمسة أهداف في إياب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا، قبل مواجهة الهلال وأوراوا.

محمد كالون

المهاجم السيراليوني محمد كالون، نجم الاتحاد، سجل هدف هام في لقاء الإياب من المباراة النهائية أمام بطل دوري الأبطال عام 2003 فريق العين الإماراتي، عندما منح كالون فريقه بداية مثالية بعد أن هز الشباك من خلال ركلة حرة مباشرة نفذها كالون بطريقة رائعة بعد لحظات فقط على انطلاق المباراة.

يويشيرو ناغاي

أصبح أوراوا ريد دياموندز أول فريق ياباني يفوز بلقب دوري أبطال آسيا في شكله الحالي، عقب تغلبه 3-1 على سيباهان الإيراني في نهائي نسخة 2007.

وافتتح اللاعب يويشيرو ناغاي التسجيل لفريقه أوراوا عند الدقيقة 22 بعد أن نجح في كسر مصيدة التسلل، ليطلق كرة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء فشل حارس مرمى سيباهان في التصدي لها.

وساهم ناغاي في تسجيل الهدف الثاني، عندما سدد كرة قوية تصدى لها حارس مرمى الفريق الإيراني، قبل أن تعود إلى زميله يوكي آبي الذي وضع الكرة برأسه في الشباك، ليؤكد فوز أوراوا باللقب القاري.

لوكاس

فاز فريق غامبا أوساكا الياباني بدوري أبطال آسيا 2008، بعد فوزه 5-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب على أديلايد يونايتد الأسترالي.

سجل المهاجم البرازيلي لوكاس ثلاثة أهداف لفريقه في مباراتي الذهاب والإياب، ولكن هدفه الثاني في مرمى أديلايد كان الأجمل، بعد استلامه كرة ببراعة من الخلف انفرد من خلالها بمرمى الفريق الأسترالي.

إليكسون

المهاجم البرازيلي إليكسون، لاعب غوانغزهو إيفرغراند الصيني تألق في مباراة الإياب على أرض فريقه في الصين، حيث استلم الكرة بطريقة رائعة، وواصل تقدمه ليضع الكرة ببراعة في مرمى الحارس كيم يونغ-داي.

عزز إليكسون مكانته كأسطورة في نادي غوانغزهو إيفرغراند، عندما قام بإسهام حاسم آخر خلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم في عام 2015.

ولم يكن هناك سوى هدف واحد في النهائي بين غوانغزهو والأهلي الإماراتي، حيث سجله إليكسون في الدقيقة 54 من زمن مباراة الإياب، ليضمن عودة كأس البطولة مرة أخرى إلى الصين.

جاء الهدف بعد لحظة من السحر، حيث استلم المهاجم البرازيلي الكرة ووضعها من بين قدمي المدافع سالم خميس بينما كان يلتف المهاجم البرازيلي حول الجانب الآخر للمدافع الإماراتي، وتبقى عليه إنهاء الكرة فقط، ولم يخطئ إليكسون في تسجيل هدف الفوز الثمين.