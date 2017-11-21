بالصور.. أمير الباحة يُطلع المسئولين والمواطنين على جهود الإمارة لخدمة المنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

اَطلَعَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز وجمعاً من المواطنين، خلال لقاءه الأسبوعي أمس ” الاثنينية ” ، الذي عقد بمقر مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، على الجهود التي بذلتها إمارة المنطقة خلال الفترة الماضية وما أثمر عنها من نتائج إيجابية تحقق المصلحة العامة للمنطقة والمواطن، مؤكداً سموه أنه من حق مسؤولي ومواطني المنطقة معرفة وإيضاح ما تقوم به الإمارة من جهود لخدمتهم.

وبين سموه أنه منذ صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة في شعبان الماضي ، فقد بدأ من حينها العمل الفعلي الحقيقي الذي يتطلع من خلاله بأن تكون الباحة بإذن الله جميلة الجميلات ، و‏مركز سياحي ، وذات هوية زراعية ، إلى جانب تطوير السياحة والمنشآت والقطاعات الحيوية المختلفة بها.

وكشف سمو أمير الباحة بأن هناك بعض القصور في عدد من الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة ومنها الخدمات الصحية والنقل ، مقدراً سموه للجميع مطالبهم التي تعد واجب على سموه لتحقيقها وتنفيذها ، ونقلها للقيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص كل الحرص على تحقيق الراحة والرفاهية للمواطن .

واستعرض الأمير حسام بن سعود ابرز الاجتماعات واللقاءات المكثفة التي عقدها مع عدد من الوزراء، شملت لقاء وزير النقل السابق الذي سهل الكثير من الإجراءات من اجل المقاولين المتعثرين في بعض المشروعات بالمنطقة، كما التقى سموه وزير النقل الحالي الدكتور نبيل بن محمد العموي الذي وعد بتقديم تفاصيل لكل ما تحتاجه المنطقة من خدمات الطرق في القريب العاجل بإذن الله .

كما اطلع سموه الحضور على مباحثاته مع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي وعد ‏بحلول جذرية لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة، لعل أهمها البدء في استكمال مشروع مستشفى المخواة العام، ‏والبدء في مشروع مركز القلب بعد صدور الميزانية مباشرة، مفيداً سموه بأنه تم مناقشة مستشفى الصحة النفسية، وتفاصيل زيادة وتطوير ‏المراكز الصحية في تهامة، وتحسين خدماتها بما يواكب حاضرنا الذي نعيشه من التقدم والتطور.

وأكد سمو أمير الباحة بأن هناك الكثير من الطلبات التي وضعت على طاولة معالي وزير الصحة تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية المميزة لأهالي الباحة ، معرباً سموه عن شكره للدكتور الربيعة على تعاونه الكبير وما أبداه من اهتمام لخدمة المنطقة.

وتناول سموه في معرض حديثه، ما أعدته هيئة الاتصالات ممثلة في الشركات الثلاثة من برنامج عمل ينفذ خلال العام 2018 الذي سيتم من خلاله تطوير مختلف خدمات الاتصالات في المنطقة وذلك خلال العامين القادمين بأذن الله ، مبيناً سموه بأنه تم كذلك التباحث مع معالي وزير العدل من أجل دعم المنطقة بالعديد من القضاة لسد النقص في بعض محاكم المنطقة، مضيفاً سموه بأن هناك بعض المبادرات من الهيئة الاستشارية سيتم توقيعها خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله، تتضمن مبادرات تشجير وطاقة متجددة وفي عدد من الأمور المختلفة.

ووعد الأمير حسام بن سعود بالعمل بكل جدية لتحقيق المصحة العامة، وأنه لن يدخر أي جهد في سبيل منطقة الباحة وفي سبيل ازدهارها وتطويرها ، متمنياً سموه أن يكون عند حسن ظن الجميع، ومؤكداً بأنه يعمل خادماً لهذه الدولة والمواطنين في هذه المنطقة ، وانه سيكون صوتاً للمواطن عند الدولة وعند الوزراء بمشيئة الله لنقل طلباتهم واحتياجاتهم .

وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بالخدمات التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم.

حضر الاستقبال فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني، ومعالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين ، ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، ومدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن علي آل هادي ،ومدير عام مكتب سمو امير منطقة الباحة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالامارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.

