” هدف ” : ” تمهير ” برنامج للتدريب على رأس العمل.. ومكافأة المتدربين 3 آلاف ريال

سعيد العجل(صدى):

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أباالخيل، عدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم برنامج تمهير لمكافأة مالية مقدارها 3 آلاف ريال لحاملي شهادة البكالوريوس والماجستير أثناء فترة التدريب مع الإلزام بالتوظيف بعد نهاية التدريب.

وقال: إن ” تمهير ” برنامج تدريب على رأس العمل، يستهدف خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، وتتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل ” .

وأضاف أباالخيل: ” إنه سيتم تقديم مكافأة مالية دعما للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال يقدمها ” هدف ” خلال فترة التدريب، وتغطية تأمين ضد المخاطر، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، تؤهله للحصول على فرصة عمل مناسبة لإمكانياته ومهاراته ” .

وأشار، إلى أن البرنامج يستهدف أيضا خريجي الجامعات الذين لم يعملوا بأية وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث يعمل البرنامج على إعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، وزيادة معدلات توافر فرص التوظيف لديهم.

وأشار إلى أنه يتعين على المستفيدين من البرنامج الوفاء بالتزامات البرنامج لتحديد الجهود التدريبية الجادة، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب، وتسجيل الحضور في السجل الإلكتروني، ووضع الملاحظات على البرنامج لصاحب العمل، لافتًا إلى أن عدم الامتثال بالتزامات وشروط البرنامج قد يسفر عنه عدم الحصول على المكافأة أو إنهاء البرنامج التدريبي.