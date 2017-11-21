بالفيديو.. الأمطار تغرق ملعب الجوهرة في جدة

علي القحطاني(صدى):

أغرقت الأمطار الغزيرة التي تسقط على جدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء محيط استاد الملك عبدالله الدولي والملقب بالجوهرة.

و تحولت الساحات المتاخمة لمداخل ومخارج الصرح الرياض الكبير التابع لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة إلى برك صغيرة غارقة في المياه.

تظهر لقطات فيديو مصورة سجلها نشطاء وتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الأمطار الغزيرة، وقد دفعت المياه بكثافة إلى مختلف الشوارع والساحات المؤدية للملعب.