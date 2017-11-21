الاحتلال الإسرائيلي يقتل 35 طفل فلسطيني خلال عام

القدس المحتلة(صدى):

حصرت الحركة العالمية للدفاع في إحصائية لها عدد الأطفال في فلسطين الذي قام الاحتلال الإسرائيلي بإبادتهم.

وصرحت بأن هناك 35 طفلا قتيلا لعام2016 وما يقرب من 17 طفلا منذ مطلع عام 2017 ، كما تسبب الاحتلال في تشريد 848 طفلا .

كما صرح مصدر رسمي بأن عدد الأطفال في قطاع بلغ غزة مليونين و250 ألفا بمعدل 45 فى المئة من إجمالى عدد السكان

وفقا لما ذكرته ” حركة الدفاع عن أطفال فلسطين ” قام الإحتلال بهدم 418 مسكنا ،646 منشأة فى عام 2016 ،وسبب أضرار لما يقرب من 8 ألاف مواطن منهم 4 ألاف و 300طفل