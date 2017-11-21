فيديو| مواطنون يسخرون من تصريف أمطار جدة على طريقتهم الخاصة
تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعبر عن سخرية المواطنين من غرق العديد من الأحياء والمناطق في جدة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم.
المقطع الأول سخر ناشره من خلاله على أسلوب تصريف مياه الأمطار، على طريقته الخاصة، في إشارة إلى سخريته من مشاريع تصريف الأمطار التي عجزت عن مواجهة الأمطار.
بينما نشر آخر تغريدة تضمنت مقطع فيديو لحاوية قمامة تسبح بعيداً في مياه الأمطار وعلق عليها بقوله: “ وين رايحة.. التفتي سلمي علينا.. حاويتنا أفلحت.. قالت ما حد ينفعني ” .
#جده_الان
تصريف امطار جده pic.twitter.com/RI8A7uJS7R
— junaeid (@junaeidmh1) November 21, 2017
#امطار_جدة #جده_الان
وين رايحه التفتي سلمي علينا @JeddahNow @3adad pic.twitter.com/PCLFCXoNT2
— Dr.Ismail👨🏻⚕🇸🇦 (@DrIsmail_H_H) November 21, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38390 ] نشر منذ 54 دقيقة
هذي نتايج الفساد المزروع من سنين ,, آتت ثماره المرة اليوم يجنونه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22874 ] نشر منذ 15 دقيقة
لاقوا إبليس في مطار الخرطوم شايل كل عفشه وسالوه ماشي وين؟ قال ما عندي قعاد في البلد دي .. اعلمهم السرقة وبعد ما يبقوا اغنياء يقولوا “هذا من فضل ربي”.
عن الكاتب السوداني جعفر عباس🤗🤗🤗