فيديو| مواطنون يسخرون من تصريف أمطار جدة على طريقتهم الخاصة

نايف السالم(صدى):

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعبر عن سخرية المواطنين من غرق العديد من الأحياء والمناطق في جدة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

المقطع الأول سخر ناشره من خلاله على أسلوب تصريف مياه الأمطار، على طريقته الخاصة، في إشارة إلى سخريته من مشاريع تصريف الأمطار التي عجزت عن مواجهة الأمطار.

بينما نشر آخر تغريدة تضمنت مقطع فيديو لحاوية قمامة تسبح بعيداً في مياه الأمطار وعلق عليها بقوله: “ وين رايحة.. التفتي سلمي علينا.. حاويتنا أفلحت.. قالت ما حد ينفعني ” .