صحفي تركي يعاقب بالسجن 3 سنوات بسبب تغريدة

أنقرة(صدى):

قضت محكمة تركية بسجن صحفي من صحيفة جمهوريت المعارضة لمدة ثلاث سنوات في اتهام بنشر دعاية إرهابية في تغريدة على تويتر نشرتها الصحيفة لفترة وجيزة في مايو الماضي.

واتهم رئيس تحرير النسخة الالكترونية أوجوز جوفين بتشويه حملة أنقرة على أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول الحكومة إنه الرأس المدبر وراء محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.

وكانت التغريدة ذكرت إن ممثل ادعاء قتل في حادث طريق مستخدمة تعبير إنه «دهسته شاحنة». وقالت الصحيفة، إنها عدلت التغريدة بعد دقيقة واحدة لتقول إنه «لقي حتفه بطريقة مؤسفة في حادث شاحنة».

وممثل الادعاء الذي توفي كان أعد عريضة اتهام ضد شبكة غولن.