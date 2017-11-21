فيديو| لحظات الرعب والخطر أثناء محاولة تفجير محطة وقود من مجهولين

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام مجهولين محطة وقود بغرض تفجيرها بإشعال النيران أسفل سيارة متوقفة بها.

وأظهر المقطع الذي قال متداولوه إنه في مدينة مراكش المغربية لحظة الرعب والشعور بالخطر من قبل مرتادي المحطة الذين فر بعض رعبا وطارد البعض الآخر أحد المجهولين وانهال عليه ضربا فيما أقبل آخرون محاولين السيطرة على النيران وإطفائها لمنع امتدادها وتدمير المحطة وإحداث كارثة إنسانية.