وزير النقل يكشف موعد التشغيل الرسمي لقطار الحرمين

طلال الغامدي(صدى):

أعلن وزير النقل ورئيس هيئة النقل العام نبيل العامودي، أن التشغيل الرسمي لقطاع الحرمين سيكون في الربع الأول من العام القادم 2018.

وقال العامودي إن الأعمال المتبقية في المشروع سيتم استكمالها مع بداية العام القادمموضحاً أن المشروع واجه عددًا كبيرًا من العقبات بسبب الضخامة والتعقيدات الهندسية.

وربط قطار الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمدينة جدة، ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.