بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يلتقي منسوبي فرع الوزارة بالشرقية

سعيد العجل(صدى):

التقى معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، اليوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الأول 1439هـ، مدير ومنسوبي فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، وذلك في مقر الفرع بمدينة الدمام.

وفي بداية اللقاء، وجَّه معاليه كلمة للحاضرين عبر في مستهلها عن سعادته بزيارة المنطقة الشرقية ولقاء منسوبي فرع الوزارة، وأصحاب الفضيلة المشايخ الحاضرين اللقاء، مؤكدا أهمية التواصل بين منسوبي فروع الوزارة وكبار المسؤولين فيها، وقال: إن عملنا في الوزارة يتطلب تفاعلا مع الجميع، وهو عمل يختلف عن غيره من الأجهزة الحكومية الأخرى حيث إنه نعمة من الله ـــ سبحانه وتعالي ــ وفضل وشرف تشرفنا به، سواء ما يتعلق ببيوت الله؛ لأن خدمتها مصلحة متعدية وهي من تعظيم شعائر الله، قال تعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} فإذا احتسبنا النية في أعمالنا وأخلصنا العمل لله ـــ سبحانه وتعالي ــ فإن الله ـــ سبحانه ـــ يبارك في العمل وإن كان قليلا ثم يكتب لنا فيه الأجر فضلا منه وكرما.

وتابع معالي الدكتور توفيق السديري يقول: أما الدعوة إلى الله ـــ تعالى ـــ فهي أيضا أعظم وظيفة فهي وظيفه الأنبياء والرسل ــ عليهم الصلاة والسلام ــ ووظيفة أتباعهم من علماء هذه الأمة الذين حملوا راية الدعوة إلى الله وإبلاغ رسالة التوحيد إلى الناس كافة، وهي مهمة عظيمة وجليلة نسأل الله ـــ سبحانه وتعالى ــ المزيد من التوفيق في أدائها، سواء من كان يعمل في حقل الدعوة والمساجد أو كان مسانداً في أعمال إدارية أو فنية هندسية.

وجدد معاليه التأكيد على أن منسوبي الوزارة جميعا يعملون في خدمة بيوت الله، مشيرا إلى أن كل من يعمل في مجال الدعوة إلى الله ـــ تعالى ــ نعتبرهم منسوبينا، والوزارة تسعى إلى زيادة التفاعل المجتمعي معها في مختلف مجالات عملها، فالوزارة تشرف الآن على ما يزيد عن خمسمائة مؤسسة ومكتب وجمعية خيرية في مجالات الدعوة والمساجد والقرآن الكريم, حيث إن الجانب التطوعي والخيري هو مهم في عملنا وذراعنا في الميدان؛ لذلك لا بد من تفعيل الشراكة المجتمعية، وهذا ما نسعى إليه.

وأعرب الدكتور السديري عن سعادته بما شهده من تغيير وتطور في الفرع، وقال: إننا نتطلع إلى المزيد, فما شهدناه في موضوع التحول الرقمي أمر يثلج الصدر؛ لأن هذا يساعدنا في تسريع أعمالنا وفي تجويدها وأن نقدمها بالشكل الذي يرضي الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ ثم يرضي المستفيدين من خدمات الوزارة ويرضي ولاة الأمر الذين ائتموننا على هذا العمل.

وأكد معالي الدكتور توفيق السديري ـــ في ختام كلمته ـــ أن التحول الرقمي جزء من مشروع كبير للوزارة في عدد من الأنظمة والتطبيقات والمبادارات، ومن أهمها والذي بدأ العمل فيه النظام الجغرافي للمساجد شاملا جميع مساجد المملكة, وسيخدم العاملين في الوزارة والمستفيدين في أمور كثيرة متعلقة بالصيانة والمراقبة ومتابعة المحتوى وما يقدم من مناشط دعوية في المسجد، ويساعدنا كذلك في عملية تقويم الأداء.

