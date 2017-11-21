” الدفاع المدني ” يعلن أخر مستجدات أمطار جدة

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد سعيد سرحان عن تعطيل الحركة المرورية واحتجاز عربات في بعض الطرق على أثر الحالة المناخية السائدة والامطار الغزيرة التي شهدتها جدة والمراكز التابعة لها صباح اليوم .

وأشار ” سرحان ” أنه ورد للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة عدة بلاغات عن احتجاز أربعة أشخاص بوادي الابواء تم إخراجهم عن طريق الفرق , كما تم إنقاذ شخصين بوادي تمايا وأربعة اشخاص بوادي مستورة إضافة لإخراج ثلاث أشخاص من نفق السلام .

يذكر انه تم إغلاق العديد من الانفاق حرصا على سلامة المواطنين ومنها نفق الملك عبدالله مع طريق المدينة، إغلاق طريق الأمير ماجد مع تقاطع الامير سعود الفيصل إغلاق طريق الملك عبدالله باتجاه الشرق، حركة ثقيلة بسبب ارتفاع منسوب المياه في دوار الكرة الأرضية حتى نفق السلام طريق مكة القديم شارع جاك، طريق الاندلس تقاطع فلسطين، إغلاق نفق الستين مع الملك عبدالله باتجاه الجنوب، إغلاق نفق السلام.

كما تم إغلاق طريق المدينة مهبط حليمة السعدية، إغلاق نفق فلسطين مع السبعين ( الأمير ماجد) لارتفاع منسوب المياه، إغلاق نفق حراء مع السبعين، إغلاق نفق الستين مع الملك عبدالله باتجاه الجنوب، إغلاق نفق السلام، إغلاق طريق المدينة مهبط حليمة السعدي ، ارتفاع المياه في طريق الأمير ماجد مع السبعين.