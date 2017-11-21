مقتل 6 من قيادات الحوثي في صعدة

فهمي محمد(صدى):

قتل 6 من القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح، في جبهة نهم ومناطق الحدود شمال محافظة صعدة خلال الساعات الماضية.

وقتل القيادي الحوثي حمود مرشد لمح، مع عدد من مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني بتبة القناصين في جبهة نهم، كما قتل في ذات الجبهة القياديان علي عبد الصمد النونو وصالح عبدالله أبو لحوم.

وفي محافظة صعدة، أسفرت الغارات التي شنتها طائرات التحالف على مواقع وتجمعات الميليشيات خلال الساعات الماضية عن مقتل عدد من القياديين الميدانيين للميليشيات، أبرزهم محمد أحمد العزي، ومجاهد محمد صالح القيصر، وعشرات من عناصر الميليشيات في المناطق الواقعة قبالة نجران وظهران الجنوب.