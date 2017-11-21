بالفيديو.. رغم وزنها الزائد نجمة مسرح مصر تشعل حفل زفافها برقصها المذهل

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة الكوميدية دينا محسن الشهيرة بـ ” ويزو ” ، نجمة فرقة ” مسرح مصر ” ، حفل زفافها إلى شريف حسني مساء أمس الأثنين ، برقصها المذهل والمثير .

وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن منهم أشرف عبد الباقي، وأحمد زاهر، وبيومي فؤاد، وسارة سلامة، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، وإيهاب فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، والمطربة بوسي، والمنتج محمد السبكي، بالإضافة إلى نجوم “مسرح مصر” محمد أنور، وعلي ربيع، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، وغيرهم من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف نجوم الغناء الشعبي عبد الباسط حمودة، ودياب ومحمود الليثي.