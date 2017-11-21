بالصور.. طلاب كليات عُنيزة يشاركون في حملة ” استزراع الغضا “

سعيد العجل(صدى):

شاركت كليات عنيزة عصر أمس في حملة استزراع الغضا بمنتزة عنيزة الوطني وذلك ضمن المبادرات التي تقدمها لخدمة المجتمع بحضور المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي ونائبه الاستاذ عدنان اليحيا ونخبة من منسوبي وطلاب الكلية وسط ترحيب من مدير مديرية الزراعة الاستاذ ومنسوبيها حيث شارك بالاستزراع مايقارب 30 طلابا وتاتي هذه المبادرة امتدادا لدور الكلية المتواصل في المشاركة في كافة المناشط الاجتماعية والثقافية والخيرية التي تقام على مستوى محافظة عنيزة والتي تجد الاهتمام والدعم من مسؤولي الكلية

وأكد المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله الشتيوي بان المشاركة في استزراع البيئة واجب ديني وانتماء وطني وقد حثنا ديننا الحنيف على زراعة الأشجار ونحن في كليات عنيزة نتشرف بان نكون مساهمين في المبادرات التطوعية الوطنية والتي تعزز معنى الانتماء للمجتمع والمشاركة في فعالياته مشددا على أهمية الحفاظ على المنتزهات البرية

من جهته أوضح مدير منتزة عنيزة الوطني سليمان الكريشان عن سعادته في زيارة كليات عنيزة والمشاركة في زراعة الاشجار والتي تاتي ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتشجير المنتزه مشيدا بحرص القائمين على كليات عنيزه على تفعيل الدور الاجتماعي في الكليات لزيادة الوعي في الحفاظ على البيئة منوها على حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على مشاركة الجميع مؤكدا باستقبال الجميع والمساهمة في مثل هذه المبادرات المجتمعية.

