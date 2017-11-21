بالصورة.. اطلاق ألة تطريز حديثة لثوب أكثر دقة وجمالًا للكعبة المشرفة

حمود العنزي(صدى):

أعلن محمد الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، عن إطلاق الة تطريز حديثة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة تسمى ” تاجيما ” الجيل الثاني .

وأثنى الدكتور محمد باجودة مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، على إطلاق الالة، معتبرها نقلة نوعية في عمل المجمع.

وتعتبر الآلة من أحدث ما توصلت إليه الصناعات المتطورة الحديثة في عالم التطريز, إذ بإمكانها عمل التطريز البارز وبدقة عالية تصل إلى 95% وبالمواصفات والمقاييس المحددة, إلى جانب تميزها بسرعة التنفيذ من خلال تقليص المدة الزمنية.

وأكد الخزيم على استمرار الجميع في بذل كل الجهد لخدمة البيت العتيق، بالاضافة إلى الاهتمام بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الذي يعد المعلم الحضاري الإسلامي التاريخي النموذجي والفريد من نوعه في العالم.