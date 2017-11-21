بالصور.. وزارة العدل تدشن مبادرة ” كتابات العدل المتنقلة “

سعيد العجل(صدى):

في ظل مبادراتها المتعدّدة ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م والمنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م، دشّنت وزارة العدل، اليوم (الثلاثاء)، في مدينة الملك عبد العزيز الطبيّة بالحرس الوطني مبادرة كتابات العدل المتنقلة، لتمكين المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصّة وموقوفي دور الملاحظة من الحصول على خدمات التوثيق في أماكنهم.

من جهته أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الشيخ عبد الرحمن بن نوح، أنّه: ” يمكن الاستفادة من مبادرة كتابات العدل المتنقلة من خلال ثلاث نوافذ ميسّرة (تطبيق كتابات العدل المتنقلة، الهاتف الموحّد، البريد الالكتروني)، ومن ثم سيحضر كاتب العدل لمكان طالب الخدمة وإصدارها بشكل فوري ” .

وبيّن بن نوح إلى أنّ كتابات العدل المتنقلة واحدة من مجموعة مبادرات أطلقتها وزارة العدل ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020م، وتأتي مراعاةً لظروف بعض الفئات المجتمعية وعدم قدرتهم على الحضور لكتابات العدل للانتفاع من الخدمات العدلية، مؤكداً على أنّ تلبية احتياجات هذه الفئة مطلب أساسي وحق شرعي من خلال الحضور للمستفيد وتقديم الخدمات له في مكان إقامته.

وأضاف: ” كتابات العدل المتنقلة خدمة مجانية بالكامل تستهدف عدّة فئات من المجتمع للاستفادة من خدمات التوثيق بالوزارة، منهم ذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السن والمرضى والموقوفين في دور الملاحظة، مبيّنا أنّ خدمة هذه الفئات في المراكز النائية وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف مناطق المملكة تعمل وفق منظومة محوكمة من قبل الوزارة ” .

وأشار بن نوح إلى توجيه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتسهيل خدمات التوثيق على المرابطين في الحد الجنوبي، حيث بدأت الوزارة مطلع الأسبوع الماضي بتطبيق مشروع كتابات العدل المتنقلة في جازان وشرورة، تسهيلاً للجنود المرابطين.

وأكّد وكيل وزارة العدل على أنّ الاستفادة من الخدمة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والهاتف الموحّد والبريد الالكتروني متاحُ في الوقت الحالي بمدينة الرياض، على أن يتمّ تعميمها على مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.

يذكر أنّ مبادرة ” كتابات العدل المتنقلة ” تأتي دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة برفع كفاءات الخدمات العدلية وتسهيل حاجات المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 م.

