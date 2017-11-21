الدفاع المدني تعلن طرق التعامل مع السيول

علي القحطاني(صدى):

حددت مديرية الدفاع المدني، طرق التعامل مع السيول، حفاظا على النفس والأسرة من التعرض للأذى أثناء هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول والأودية.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في ” تويتر ” : ” عزيزي المواطن والمقيم.. في حال تعطّل سيارتك وخشيت من الاحتجاز وسط السيول اتركها والجأ لأقرب مكان آمن “.

ونصحت مديرية الدفاع المدني الجميع بتوخي الحذر وعدم المخاطرة بالنزول بالقرب من مجاري الأودية والسيول.

يأتي ذلك فيما تشهد محافظة جدة والعديد من المناطق الأخرى أمطاراً غزيرة تسببت في جريان بعض السيول والأودية.