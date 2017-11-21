بالصور.. ضبط لحوم وأسماك مجهولة المصدر في عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

ضبطت إدارة الرخص الصحية والمهنية والرقابة بأمانة عسير، فيما ما يقارب 15 كيلوجراماً من اللحم و7 كيلوجرامات من الشحم و8 كيلوجرامات من السمك مجهولة المصدر.

وأعلنت الأمانة عن إيقاف أحد العمالة بسبب ظهور أعراض مرضية اشتبه فيها، وإيقاف 3 آخرين لا يحملون شهادات صحية، كما تم إتلاف مواد غذائية ظهرت عليها علامات التعفن، بجانب مخالفة أحد المحال لعدم توفر التجهيزات الصحية اللازمة.

ونفذت أمانة منطقة عسير، ممثلة في إدارة الرخص الصحية والمهنية والرقابة، حملاتها التفتيشية على المنشآت الصحية وذلك لتنفيذ تعميم وزير البلديات الذي نص على ضرورة إحكام عملية الرقابة على جميع المحال الصحية.