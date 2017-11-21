الاتحاد الآسيوي يعين طاقمًا تحكيمًا أوزبكيا لنهائي آسيا

نواف السالم(صدى):

عين الاتحاد الآسيوي، طاقمًا تحكيمًا أوزبكيا لمباراة الهلال وأوراوا في إياب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا والمقرر إقامتهتها على ملعب سايتاما 2000 لتحديد بطل نسخة 2017 يوم السبت المقبل .

النهائي، مكوناً من حكم الساحة رافشان إيرماتوف، ويُعاونه كل من عبد الحميد رسولوف وجاهونجير رسولوف.

ويُعد طاقم التحكيم الأوزبكي واحدًا من أفضل الحكام في آسيا، وتم اختياره مؤخرًا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الشهر المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.