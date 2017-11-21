الاتحاد الآسيوي يعين طاقمًا تحكيمًا أوزبكيا لنهائي آسيا
عين الاتحاد الآسيوي، طاقمًا تحكيمًا أوزبكيا لمباراة الهلال وأوراوا في إياب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا والمقرر إقامتهتها على ملعب سايتاما 2000 لتحديد بطل نسخة 2017 يوم السبت المقبل .
النهائي، مكوناً من حكم الساحة رافشان إيرماتوف، ويُعاونه كل من عبد الحميد رسولوف وجاهونجير رسولوف.
ويُعد طاقم التحكيم الأوزبكي واحدًا من أفضل الحكام في آسيا، وتم اختياره مؤخرًا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الشهر المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
مؤدب[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو تغيروا حكام ياباني أردني اوزبكي من جزر الوقاق والله مو فالح الطواقي وأنه …
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل من راح يفلح او دعم رباعي او ثلاثة دوري هههههههههههه