بالصور.. آيفون X جديد مرصع بـ344 ماسة بسعر 43 ألف يورو

واشنطن(صدى):

كشفت شركة كافيار Caviar المتخصصة فى صناعة الإكسسوارات الفاخرة، عن نسخة جديدة من أحدث هواتف شركة آبل وهو هاتف آيفون X، حيث أطلقت الشركة نسخة وحيدة فريدة من نوعها تحمل اسم iPhone X Imperial Crown والتي صممت من الذهب وتضم شعار الاتحاد الروسي وتمتلك أكثر من 300 حجر كريم محفور بها.

و تأتي هذه النسخة الجديدة، بعد إطلاق نفس الشركة في وقت سابق لنسخة من آيفون X تحمل اسم iPhone X Tesla والتي تأتي مزودة بلوح شمسي في الجزء الخلفي من الهاتف.

وفيما يتعلق بنسخة Imperial Crown الجديدة من آيفون X، فإنها مرصعة بحوالي 344 ماسة من مختلف الأحجام، كما يوجد هناك خط وحيد مكون من 14 ياقوتة كبيرة، وكذلك لوحة ذهبية لنسر برأسين.

وتأتي نسخة Imperial Crown من آيفون X ذات مساحة 64 جيجا بايت بحوالي 34,200 يورو.

