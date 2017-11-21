مهرجان الطفل يكرم أبناء شهداء الوطن

طلال الغامدي(صدى):

أقام مهرجان اليوم العالمي للطفل تكريما لأبناء شهداء الوطن وذلك برعاية من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد .

وقد كانت أول انطلاقة لمهرجان اليوم العالمي للطفل بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء أول أمس ،وتم تنظيمها من قبل وزارة الثقافة والإعلام ،وقد كان المشرف العام بشؤون الثقافة يقوم بجولاته لمشاهدة فعاليات المهرجان وما تقدمه الأركان المشاركة وتوزيع الدروع على المسؤليين .

وشهد الحفل حضورا كبير من قبل بعض السفارات كالسودان والهند وباكستان والفلبيين بالإضافة إلى مشاركة المكتب الثقافي المصري وبعض من الأسر النوبية بالرياض وقاموا بعرض ما تشتهر به الحضارة المصرية والنوبية وكذلك تشرف بالحضور المجلس الثقافي البريطاني .

وقدم المهرجان فعاليات متنوعة للأطفال وعروضا فلكورية ومسرحية وبرامج ترفيهية ،|شارك فى العرض أيضا بعض من الفرق الاستعراضية للأطفال ومرسم حر .