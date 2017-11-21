أمطار جدة تجاوزت الخمسين مليمتر حسب مرصد جامعة المؤسس

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور المزروعي بأن كمية الأمطار التي هطلت حتى الآن في مرصد جامعة الملك عبدالعزيز هي 56.9 مليمتر وهي أمطار تعد غزيرة.

والجدير بالذكر أن الجامعة من خلال مركز التميز لأبحاث التغير المناخي تتابع الحالة المطرية الحالية التي تؤثر على العديد من مناطق المملكة ومنها محافظة جدة، ويستخدم المركز في متابعاته المناخية أحدث التقنيات والأجهزة ومنها السوبر كمبيوتر ” عزيز ” الذي قامت الجامعة مؤخراً بتشغيله.