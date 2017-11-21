” الخدمة المدنية ” تمدد فترة مطابقة بيانات المدعوين على الوظائف الصحية

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف, عن مد فترة مطابقة بيانات المدعوين والمدعوات من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية حتى نهاية دوام يوم غد الأربعاء وذلك للظروف المناخية.

وقال المنيف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نظرا للظروف المناخية في بعض مناطق المملكة فقد تم تمديد فترة مطابقة بيانات المدعوين والمدعوات من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية حتى نهاية دوام يوم غد الأربعاء، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد “.