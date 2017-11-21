التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدشن موقعه الإلكتروني

نايف السالم(صدى):

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب منصة إلكترونية خاصة على شبكة الانترنت, وقسمها ضمن مجالات عمله الاربعة : الإعلامي , الفكري , العسكري , ومحاربة تمويل الإرهاب.

ويركز الجانب الإعلامي على توفير كافة المعلومات والبيانات الرسمية عن عمل التحالف إضافة لمحتوى إعلامي رقمي ومعرفي لضخ خطابات المنظمات المتطرفة والرد على إدعاءاتها.

ويهتم الجانب الفكري به على عالمية رسالة الإسلام وإعداد الرسائل الهادفة لمواجهة أي فكر متطرف وتعزيز قيم المحبة ونشر التسامح.

أما عن الجانب العسكري فأنه يعمل في تيسير عمليات تبادل المعلومات العسكرية ومساعدة دول التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب وتقديم كافة التجهيزات والتسهيلات اللازمة للتصدي للجماعات المتطرفة .

وعلى سياق آخر فيقوم جانب محاربة تمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص في الدول وتيسير تبادل المعلومات بينهم ومحاولة لخلق عواقب أمام تمويل الإرهاب .

كما أطلقت التحالف العسكري عدد من الحسابات الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية .

تويتر:

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