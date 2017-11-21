بالصور.. ” ماريا ” قصة أول ضابطة غواصات فقدت في الأطلسي

متابعات(صدى):

فقدت ماريا كرافجيك أول ضابطة غواصات بالأرجنتين، ضمن طاقم الغواصة الأرجنتينية المفقودة في جنوب المحيط الأطلسي.

وفقد الاتصال بالغواصة سان خوان الأسبوع الماضي وهي على بعد 432 كيلومترا من ساحل جنوب الأرجنتين، وتحمل الغواصة الألمانية الصنع طاقما من 44 فردا.

وفي تسجيل فيديو بثته وزارة الدفاع على موقع ” فيسبوك ” في يناير تحدثت كرافجيك عن تجربتها كأول امرأة تعمل في طاقم غواصة وهو مجال يغلب عليه الرجال. وذكرت حينها أنها تتطلع إلى أن تصبح قائدة غواصة بالبحرية يوما ما.

وقالت الضابطة في الفيديو: ” إن فكرة وجودك تحت الماء وإبحارك، وكونك المرأة الوحيدة التي فعلت ذلك في البلاد، فهذا غريب لكنه مشوق في الوقت ذاته ويحمل تحديات كبيرة “.

وانضمت كرافجيك (35 عاما) للبحرية في عام 2004 بعد التقدم للعمل في البحرية بناء على إعلان على الإنترنت، وارتقت في عملها منذ ذلك الحين إلى أن أصبحت أحد المسؤولين في الغواصة.

وتخرجت كرافجيك في كلية الغواصات والغوص في الأرجنتين عام 2012 كأول ضابطة بهذا المجال، وعبرت دوما عن حبها لعملها في البحر وفقا لما تقوله شقيقتها سيلفينا، اليت قالت:”كأنها ولدت من أجل ذلك. إنها حقا تحب ما تقوم به في البحرية “.