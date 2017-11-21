أوراوا يهدد بتقديم شكوى للاتحاد الآسيوي ضد الهلال
وجه النادي الياباني أوروا اتهام لجماهير الهلال لقيامهم بالإساءة وأعمال العنصرية ضد لاعبهم رافائيل دا سيلفا، مطالبين بحقوقه.
ودفع النادي بشكوى ضد نادي الهلال إلى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تنص على إساءة بعض الجماهير للاعب عبر تعليقات على موقع ” انستقرام ” ، مهددًا: ” سنحمي جميع لاعبينا من العنصرية “.
يذكر أن اللاعب رفائيل حرز الهدف الأول في المباراة التي تعادل فيها أوراوا مع الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا السبت الماضي بالرياض.
عليان[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 ساعات
الاتحاد الاسيوي مسؤل عما يحدث في داخل الملاعب فقط
الاستقرام وغيرو هذي تكون شكوى رسمية تخضع لجرائم المعلومات
شوف غيرررها
مؤدب[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
جمهور الطواقي … فريق ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3835 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههه عشان يعرفو ان بعض الجماهير الهي لا ليه همج
واىل المطيري[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 2 ساعتين
جماهر الطواقي على فكرة الطواقي يلبسها الرجال
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5532 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكلاب المسعوره مستمره في نباحها ضد الهلال والهلاليين
M-512[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذا أن دل بل دل على عدم تحلي جماهير الهلال بروح الرياضية هههه😂 عصبين زين بعد انهم ماشجوو رأس احد اللاعبيين 😂 ياليت تكون عندهم روح رياضية الظاهر انا 0صفر.