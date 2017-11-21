أوراوا يهدد بتقديم شكوى للاتحاد الآسيوي ضد الهلال

ماجد محمد(صدى):

وجه النادي الياباني أوروا اتهام لجماهير الهلال لقيامهم بالإساءة وأعمال العنصرية ضد لاعبهم رافائيل دا سيلفا، مطالبين بحقوقه.

ودفع النادي بشكوى ضد نادي الهلال إلى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تنص على إساءة بعض الجماهير للاعب عبر تعليقات على موقع ” انستقرام ” ، مهددًا: ” سنحمي جميع لاعبينا من العنصرية “.

يذكر أن اللاعب رفائيل حرز الهدف الأول في المباراة التي تعادل فيها أوراوا مع الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا السبت الماضي بالرياض.