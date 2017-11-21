  • الثلاثاء 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماع وكلاء امارات المناطق في تبوك

وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماع وكلاء امارات المناطق في تبوك

وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماع وكلاء امارات المناطق في تبوك
سعيد العجل(صدى):

تستضيف إمارة منطقة تبوك صباح الأربعاء الموافق 4/3/1439هـ الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بالمملكة لهذا العام وذلك لتحديد الموضوعات المقرر إدراجها على مشروع جدول أعمال الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق .

يُشار إلى أن اجتماع وكلاء إمارات المناطق برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور / ناصر بن عبدالعزيز الداود , يُعقد مرتين سنوياً وذلك للتهيئة والإعداد للقاء السنوي لأصحاب السمو أمراء المناطق , حيث يتم في الاجتماع الأول الذي يعقد في مطلع كل عام تحديد الموضوعات التي توكل إلى إمارات بعينها لإعداد أوراق العمل والبحوث اللازمة حيالها .

في حين يخصص الاجتماع الثاني الذي يعقد بالعادة خلال النصف الثاني من العام لاستعراض ومراجعة أوراق العمل وماتوصلت إليه من توصيات إضافة إلى مايتضمنه جدول الأعمال من أمور مستجدة , وبعد مناقشتها بشكل مستفيض يتم الخلوص إلى توصيات محددة حيالها ويعد محضراً بذلك يرفع للقاء السنوي لأصحاب السمو أمراء المناطق .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *