وكيل وزارة الداخلية يترأس اجتماع وكلاء امارات المناطق في تبوك

سعيد العجل(صدى):

تستضيف إمارة منطقة تبوك صباح الأربعاء الموافق 4/3/1439هـ الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بالمملكة لهذا العام وذلك لتحديد الموضوعات المقرر إدراجها على مشروع جدول أعمال الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق .

يُشار إلى أن اجتماع وكلاء إمارات المناطق برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور / ناصر بن عبدالعزيز الداود , يُعقد مرتين سنوياً وذلك للتهيئة والإعداد للقاء السنوي لأصحاب السمو أمراء المناطق , حيث يتم في الاجتماع الأول الذي يعقد في مطلع كل عام تحديد الموضوعات التي توكل إلى إمارات بعينها لإعداد أوراق العمل والبحوث اللازمة حيالها .

في حين يخصص الاجتماع الثاني الذي يعقد بالعادة خلال النصف الثاني من العام لاستعراض ومراجعة أوراق العمل وماتوصلت إليه من توصيات إضافة إلى مايتضمنه جدول الأعمال من أمور مستجدة , وبعد مناقشتها بشكل مستفيض يتم الخلوص إلى توصيات محددة حيالها ويعد محضراً بذلك يرفع للقاء السنوي لأصحاب السمو أمراء المناطق .