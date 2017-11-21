بالفيديو.. رد فعل رونالدو عندما تعامل حراسة بطريقة فظة مع أحد معجبيه

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” الماركا ” الإسبانية عن مقطع فيديو يظهر لحظة نزول لاعبي النادي الملكي ومعهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الحافلة ودخولهم الفندق في قبرص قبل مواجهة أبويل نيقوسيا في دوري أبطال أوروبا.

وبعد هبوط رونالدو من الحافلة توجه أحد المعجبين نحوه بسرعة حاملا في يده هاتفه المحمول، حيث كان يحاول التقاط صورة ” سيلفي ” معه.

وأوقف 4 حراس المعجب بطريقة ” فظة ” وأبعدوه عن اللاعب، فيما لم يحرك الأخير ساكنا وتوجه نحو الفندق.

وكانت لقطة مماثلة حدثت قبل أشهر قليلة لليونيل ميسي، حيث أبعد حراسه أحد الأطفال الذي كان يحاول التقاط صور تذكارية معه.

وطلب آنذاك النجم الأرجنتيني من الحراس إرجاع الطفل من أجل التقاط صور معه وتحقيق حلمه.