تعرف على ما يمكن أن تفعله الـ 100 مليار دولار المنهوبة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الجهات المعنية بعد جمع المعلومات والتحقيقات التي دامت عامين مع المتهمين في قضايا الفساد عن نهب أكثر من 100 مليار دولار, واصفة المبلغ بكونه يعادل ميزانيات دول فضلا عن مساهمته في عدد كبير من المشروعات في الصحة والتعليم والرياضة ومشاريع النقل.

ووفقا للحسابات التقريبية في قطاعي الصحة والتعليم , فأن المبلغ المنهوب يمكنه بناء 536 مستشفى متخصصا بسعة 500 سرير , و89 ألف مركز رعاية صحية أولية بكامل تجهيزاته , إما في قطاع التعليم فأنه يمكنه بناء 41 مدرسة مجهزة , إضافة لبناء 19 جامعة كجامعة الأمير نورة التي تعد أكبر مشروعات في العالم

وفي سياق آخر فأن المبلغ يمكنه شراء 12 طائرة ركاب وبناء 1500 مطار بحجم مطار تبوك الدولي , كما يمكننه شراء 12500 طائرة إف المقاتلة إضافة لمشاريع تنموية ضخمة.

كما يمكن من خلال هذا المبلغ إنشاء طريق مزدوج بطول 188 ألف كيلو متر , وتقديم 750 ألف قرص سكني بمعدل 500 ألف ريال لكل مواطن .