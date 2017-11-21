” جامعة الملك بن عبد العزيز ” توضح هدف البوابة الإلكترونية للمنح الدراسية

عادل الحربي(صدى):

صرح مدير جامعة الملك بن عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن هدف البوابة الالكترونية للمنح الدراسية، منح خدمات للطلبة الدوليين ومعاونتهم وتأهيلهم لإكمال دراستهم في موطنهم الثاني المملكة.

وكان مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي قد دشن البوابة الالكترونية للمنح الدراسية للطلبة الدوليين باللغتين العربية والانجليزية وقد حضر عدد من مسؤليين الجامعة بالمكتب اليوبي بالأدارة العليا كلا من عميد شئون الطلاب الدكتور عبد المنعم بن عبد السلام الحياني وعميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمى وعميد القبول والتسجيل الدكتور عابد بن عبدالله مشايخى وعميد معهد اللغة الانجليزية الدكتور ياسر بن محمد بابطين

وقد عرض الدكتور مهند عابد وكيل عمادة شئون الطلاب تعريفا للبوابة الالكترونية ومحتوياتهم للطلبة الدوليين من اجل التسجيل واالتقديم بهذه المنح ،كما يقدم الموقع نبذه عن الجامعة والخدمات الت تقدمها وبعض المزايا والبرامج الدراسية ك دبلوم اللغة العربية والدراسات العليا والمنح البكالريوس