تمديد عمل رئيس بلدية محافظة طريف عامين آخرين

سعيد العجل(صدى):

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قراراً بتمديد فترة رئاسة المهندس الظمني بن حطاب الرويلي لمدة عامين متتاليين رئيساً لبلدية محافظة طريف وذلك تقديراً لجهوده وعمله المتميز الذي يقوم به في محافظة طريف.

من جانبه أعرب المهندس الظمني الرويلي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ولسعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد على تمديد تكليفه، مؤكداً أن هذه الثقة تُعد وساما غالياً ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.