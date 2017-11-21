ليفربول يسعى للتأهل لدور الـ16 في لقاء الحسم أمام إشبيلية
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلى خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على نظيره إشبيلية الإسباني، ضمن الجولة الخامسة ” قبل الأخيرة ” في المجموعة الخامسة.
ويتصدر ليفربول برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية و3 نقاط عن سبارتاك موسكو، في حين يملك ماريبور نقطة واحدة فقط يحتل بها قاع المجموعة الخامسة .
وسيتأهل الفائز إلى الدور الثاني، ولكن ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا من قبل 5 مرات يملك فرصة التأهل للدور الثاني في حال التعادل وذلك إذا خسر سبارتاك موسكو الروسي أمام ضيفه ماريبور السلوفيني.
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