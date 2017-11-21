ليفربول يسعى للتأهل لدور الـ16 في لقاء الحسم أمام إشبيلية

نواف السالم(صدى):

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلى خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على نظيره إشبيلية الإسباني، ضمن الجولة الخامسة ” قبل الأخيرة ” في المجموعة الخامسة.

ويتصدر ليفربول برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية و3 نقاط عن سبارتاك موسكو، في حين يملك ماريبور نقطة واحدة فقط يحتل بها قاع المجموعة الخامسة .

وسيتأهل الفائز إلى الدور الثاني، ولكن ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا من قبل 5 مرات يملك فرصة التأهل للدور الثاني في حال التعادل وذلك إذا خسر سبارتاك موسكو الروسي أمام ضيفه ماريبور السلوفيني.