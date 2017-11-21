خادم الحرمين يتسلم رسالة من الرئيس الجزائري

عادل الحربي(صدى):

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير العدل حافظ الأختام الجزائري الطيب لوح خلال استقباله له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس الجزائري، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.