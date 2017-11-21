بالصور.. بلدية الشوقية تنفذ حملة على المطاعم المخالفة

حسين العلي (صدى):

أغلقت بلدية الشوقية الفرعيه بمكة المكرمة أمس مطعما شهيراً بالمنطقة بعد ضبط العديد من المخالفات الصحيه والبيئية والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك خلال الحملة الرقابيه التي قام بها مراقبي البلدية ضمن الجهود التي تهدف الى الرفع من مستوى الاصحاح البيئي والقضاء على المخالفات .

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعيه، إن البلدية شكلت عدد من الفرق الميدانية لمراقبة المطاعم والمحلات الغذائية، وقد نفذت يوم أمس العديد من الحملات التفتيشيه على المطاعم، وذلك حرصاً على التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة الخدمات المقدمه، وقد تم اغلاق أحد المطاعم لتدني مستوى النظافة وسوء تنفيذ الاشتراطات المطلوبة، كم تم تغريم مطاعم اخرى بعد رصد عدد من الملاحظات مثل الاطعمه التالفه وبعض المخالفات التشغيلية وعدم تعاقدهم مع شركات نظافة لنقل المخلفات ، وتمت مصادرت كميات كبيرة من الاطعمه الفاسده واتلافها وفق الطرق الصحية.

وأكد عراقي بأن البلدية ستواصل مهامها في تكثيف الجهود خاصة في مجال الأعمال التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة.

