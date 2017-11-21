” العمرو ” يفتتح ورشة عمل السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل الدفاع المدني

حسين العلي (صدى):

افتتح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تحت عنوان ( السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل الدفاع المدني ) بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين .

وبدأ حفل افتتاح أعمال الورشة والذي أقيم في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير معهد الدفاع المدني العقيد محمد بن مرعي آل قماش كلمةً عبّر فيها عن شكره لمعالي الفريق العمرو على رعايته وتشريفه لافتتاح أعمال الورشة ودعمه اللامحدود للتدريب بشكل عام وللمعهد بصفة خاصة مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى الوقوف على واقع السلامة والصحة المهنية في بيئة عمل الدفاع المدني ومعرفة أسباب المخاطر وإجراءات مواجهتها وتعزيز الوعي لدى العاملين بالدفاع المدني لاتباع معايير السلامة المهنية ثم تطرق إلى المحاور الرئيسية الثلاثة للورشة المتمثلة في ( السلامة المهنية مفاهيمها وبرامجها ) (والمخاطر المهنية بالدفاع المدني ) (والرؤية المستقبلية للسلامة المهنية بالدفاع المدني ) والتي سيتم تناولها من خلال 9 أوراق علمية تقدم من نخبة من الأكاديميين والمختصين في هذا المجال ، وفي نهاية كلمته قدم العقيد القماش شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة.

ثم ألقى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو خلال الافتتاح كلمة عبر فيها عن شكره على تنظيم أعمال الورشة ولكل الأكاديميين والخبراء المتحدثين خلال جلساتها العلمية.

وقال معالي الفريق العمرو: إن ما تقدمه حكومتنا الرشيدة أيدها الله من بذل وعطاء في سبيل النهوض بالمجتمع على كافة الصُعُد، يجعلنا نحرص على استثمار هذا الدعم السخي لتنمية وتطوير القوى البشرية باعتبارها تمثل حجر الزاوية والركيزة الأساسية لمنظومة تطوير وتحديث قدرات الدفاع المدني وتأهيلهم التأهيل المتخصص ليتواكب مع الاحتياجات الفعلية والمستجدات في نوعية الحوادث وسبل التعامل معها, وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة داخل المملكة وخارجها.

وأكد معاليه على أهمية الاستفادة من هذه البرامج التي تساهم في الوقوف على واقع السلامة والصحة المهنية بالدفاع المدني ومعرفة أسباب المخاطر وإجراءات مواجهتها ، وتعزيز الوعي لدى العاملين لاتباع أفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية.

وقام معالي الفريق العمرو في ختام حفل الافتتاح بتكريم المتحدثين من الأكاديميين والمختصين المشاركين في أعمال الورشة.

